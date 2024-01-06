Швеция отправит своих военнослужащих в Латвию
В 2025 году Швеция планирует отправить своих военнослужащих в Латвию, если процесс членства в НАТО будет завершен, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на конференции по безопасности в шведском Селене.
По информации, полученной шведской газетой Dagens Nyheter из военных источников, Швеция планирует отправить в Латвию 800 военнослужащих.
Принимавший участие в конференции министр обороны Латвии Андрис Спрудс назвал заявление премьер-министра Кристерссона «хорошей новостью для Латвии».
«Мы довольны этим решением, которое станет важной инвестицией в укрепление региональной безопасности и обороны Латвии со вступлением Швеции в НАТО», - сказал он.