Чем занималась в Баку компания подозреваемого французского шпиона?

Как уже сообщалось ранее, арестованный в Баку и подозреваемый в шпионаже в пользу спецслужб Франции Мартин Риан являлся генеральным директором компании ООО Merkorama.

Чем же занималась официально компания М.Риана в Баку?

Судя по открытым источникам, компания была создана в октябре 2020 года, то есть в разгар Второй Карабахской войны. Как было заявлено, компания занялась дистрибьюторской деятельностью и импортом продуктов питания и сырья.

Весьма любопытно, что команда компании состояла из сотрудников из разных стран. Среди заявленных целей – стимулирование деятельности иностранных западных компаний в проектах по созданию предприятий в Азербайджане.

К тому же компания занималась и аутсорсингом.

Отметим, что как ранее сообщал haqqin.az, официальные органы Азербайджана, в частности, спецслужбы, воздерживаются от комментариев в связи с обнародованной во Франции информации об аресте Мартина Риана.

Новость о задержании М.Риана сообщил французский журналист армянского происхождения Лео Николиан. Однако еще 6 декабря в соцсети Facebook в разделе Baku Expat появились сведения об исчезновении гражданина Франции в Баку.