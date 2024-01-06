Взрыв на железной дороге в России

Взрывное устройство прикрепили к цистерне состава, вышедшего с расположенной рядом нефтебазы, пишет телеграм-канал «112».

Первыми взрыв услышали сотрудники военизированной охраны, которые охраняли вагоны с металлом неподалеку. Они осмотрели место, нашли поврежденную цистерну и еще одно взрывное устройство, прикрепленное магнитом к соседней цистерне, пишет «112». О том, что рядом с местом взрыва нашли второе взрывное устройство, также сообщает Baza.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили ТАСС, что на железной дороге в Нижнем Тагиле произошел «некий хлопок». «Предварительно, никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура тоже», — сказал собеседник агентства, не уточняя, что именно произошло.

В РЖД допустили, что у станции Сан-Донато в Свердловской области возможны задержки «в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами». Ограничено движение поездов на участке Нижний Тагил — Гороблагодатская.

В антитеррористической комиссии Свердловской области сообщили, что в результате «хлопка» на железной дороге «схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано».