«Синагога Церковь Всех Народов» не ответила на эти обвинения, но заявила, что предыдущие претензии к ней были необоснованными.

Десятки бывших прихожан «Синагоги Церкви Всех Народов», в том числе пять британцев, утверждают, что проповедник из Нигерии, ныне покойный Ти Би Джошуа в течение почти 20 лет совершал жестокие преступления, включая изнасилования и принудительные аборты, в секретном комплексе в Лагосе.

«Би-би-си» обнаружила свидетельства широкомасштабного насилия и пыток, в которых был замешан основатель одной из крупнейших в мире христианских евангелических церквей.

Скончавшийся в 2021 году Ти Би Джошуа был харизматичным и чрезвычайно успешным телепроповедником, его проповеди пользовались огромной популярностью у многомиллионной аудитории, напоминает «Би-би-си».

В результате двухлетнего расследования «Би-би-си» удалось собрать десятки свидетельств очевидцев о физическом насилии или пытках, совершенных Джошуа, включая случаи жестокого обращения с детьми, избиения людей кнутом и заковывания в кандалы. Многочисленные женщины утверждают, что подвергались сексуальному насилию со стороны Джошуа, причем некоторые из них утверждают, что их неоднократно насиловали в течение многих лет в пределах комплекса «Синагоги Церкви Всех Народов».

«Би-би-си» получила множество заявлений о принудительных абортах в церкви после предполагаемых изнасилований Джошуа. Многие рассказали «Би-би-си» о том, как Джошуа подделывал свои «чудесные исцеления», которые транслировались миллионам людей по всему миру.

«Синагога Церковь Всех Народов» имеет глобальную аудиторию, владеет христианским телеканалом Emmanuel TV, у нее миллионы подписчиков в соцсетях. На протяжении 1990-х и начала 2000-х годов десятки тысяч паломников из Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Африки приезжали в церковь в Нигерии, чтобы увидеть, как Джошуа творит «чудеса исцеления». По меньшей мере 150 посетителей жили с ним в качестве учеников в его комплексе в Лагосе, иногда на протяжении десятилетий.

Более 25 бывших «учеников» из Великобритании, Нигерии, США, ЮАР, Ганы, Намибии и Германии дали «Би-би-си» показания о своем опыте пребывания в церкви, причем самые свежие датированы 2019 годом. Джессика Кайму из Намибии говорит, что провела в церкви более пяти лет. По ее словам, ей было 17 лет, когда Джошуа впервые изнасиловал ее. Насилие продолжилось и дальше, за время пребывания в церкви ей пришлось сделать пять абортов. Другие опрошенные говорят, что их раздевали и избивали электрическими кабелями и конскими плетьми, а также регулярно лишали сна.

После смерти в июне 2021 года Ти Би Джошуа был назван одним из самых влиятельных пасторов в истории Африки. Выросший в нищете, со временем он построил евангелическую империю, к которой оказались причастны десятки политических лидеров и знаменитостей Африки.

Расследование «Би-би-си», проведенное совместно с международной медиаплатформой openDemocracy, — первое, в котором несколько бывших членов церкви выступили с откровенными заявлениями. По их словам, они годами пытались привлечь внимание к происходящему, но их фактически заставили замолчать. В марте 2022 года съемочную группу «Би-би-си», пытавшуюся заснять церковный комплекс в Лагосе с улицы, охранники церкви обстреляли и задержали на несколько часов.

Четверо из британских граждан, беседовавших с Би-би-си, утверждают, что, сбежав из церкви, они сообщили о фактах насилия властям Великобритании. По их словам, никаких дальнейших действий предпринято не было.

МИД Великобритании не ответил «Би-би-си», но сообщил, что очень серьезно относится ко всем сообщениям о преступлениях, включая сексуальные нападения и насилие, в отношении британских граждан за рубежом.