Более $2 млрд перевели в Армению россияне
Россияне перевели в Армению больше $2 млрд. Такие данные за восемь месяцев 2023 года приводит рейтинговое агентство S&P.
Хотя страна чаще всего выступает транзитным пунктом для этих денег, они все равно поддерживают местные банки, заявили аналитики.
«Коммерсант» пишет, что российские предприниматели начали активно релоцировать бизнес или открывать новые компании в Армении в 2022-м. По словам консультантов, с которыми поговорило издание, большинство смогли закрепиться в стране, в основном это представители IT-сектора.
Издание напоминает, что в 2022 году прямые иностранные инвестиции в Армению достигли $1 млрд, власти назвали это историческим уровнем. Тогда же ВВП страны вырос на 12% вместо ожидаемых 7%. В основном аналитики связывали это с притоком капитала из России.
Как прогнозирует S&P, экономика Армении по итогу 2023 года вырастет на 7,5%. В 2024-м тренд продолжится, и прибавка к ВВП составит 4,5%. Если, конечно, в ситуацию не вмешается геополитика.