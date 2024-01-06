Более $2 млрд перевели в Армению россияне

Хотя страна чаще всего выступает транзитным пунктом для этих денег, они все равно поддерживают местные банки, заявили аналитики.

Россияне перевели в Армению больше $2 млрд. Такие данные за восемь месяцев 2023 года приводит рейтинговое агентство S&P.

«Коммерсант» пишет, что российские предприниматели начали активно релоцировать бизнес или открывать новые компании в Армении в 2022-м. По словам консультантов, с которыми поговорило издание, большинство смогли закрепиться в стране, в основном это представители IT-сектора.

Издание напоминает, что в 2022 году прямые иностранные инвестиции в Армению достигли $1 млрд, власти назвали это историческим уровнем. Тогда же ВВП страны вырос на 12% вместо ожидаемых 7%. В основном аналитики связывали это с притоком капитала из России.

Как прогнозирует S&P, экономика Армении по итогу 2023 года вырастет на 7,5%. В 2024-м тренд продолжится, и прибавка к ВВП составит 4,5%. Если, конечно, в ситуацию не вмешается геополитика.