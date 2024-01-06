Еревану придется принять требования Баку в вопросах транзита и делимитации границы, говорится в отчете американского аналитического центра Stratfor о прогнозах на 2024 год.

По мнению аналитиков центра, Армения продолжит стремиться к заключению мирного соглашения с Баку, однако разногласия из-за условий региональных транзитных коридоров будут препятствовать переговорам.

«Прогресс в достижении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном вероятен. Армения будет использовать растущие политические связи с Западом и военную поддержку последнего, чтобы противостоять Баку. Но, учитывая тот факт, что у Еревана мало рычагов воздействия, он, вероятно, примет требования, выдвинутые Баку в вопросах транзита через юг Армении и делимитации границы», - говорится в отчете.