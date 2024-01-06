Как стало известно haqqın.az, Гахраманов требует возмещения материального и морального ущерба за годы, проведенные в тюрьме.

Айдын Гахраманов, приговоренный в 2013 году к пожизненному лишению свободы по обвинению в отравлении своей сожительницы и ее племянницы и оправданный спустя девять лет заключения, обратился в суд с требованием компенсации в 1 миллион манатов.

Отметим, что Айдын Гахраманов в 2013 году был признан виновным в отравлении женщины, с которой состоял в неофициальном браке, и ее племянницы, мужчину осудили на пожизненный срок.

В 2022 году Бакинский апелляционный суд вынес решение о невиновности А.Гахраманова. Он был оправдан и освобожден. Несмотря на поданный прокурором протест против этого решения, Верховный суд не счел его обоснованным.

Согласно статье 56 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики, оправданное лицо имеет право требовать возмещения материального и морального вреда. Размер компенсации морального вреда определяется судом за каждый месяц, проведенный в тюрьме. Материальный ущерб выплачивается в соответствии с его ежемесячным доходом до ареста.