Трамп горит местью: поставил ультиматум Байдену

Дональд Трамп грозит президенту США Джо Байдену уголовными делами, если суд по жалобе экс-президента не признает за главами государства право на неприкосновенность.

«Если у меня не будет неприкосновенности, тогда у продажного Джо ее тоже не будет, а с вторжением через границу, сданным Афганистаном, не говоря уже о миллионах долларов иностранных денег, которые осели в его карманах, Джо созреет для уголовного обвинения. Используя Минюст в качестве оружия против политического оппонента, меня, Джо открывает огромный ящик Пандоры", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп пообещал, что во вторник будет лично присутствовать на заседании апелляционного суда в Вашингтоне, чтобы доказать, что имел право на президентскую неприкосновенность и не может быть подвержен уголовному преследованию.

Верховный суд США ранее отклонил запрос прокуратуры об ускоренном рассмотрении вопроса о границах юридического иммунитета Трампа и его применимости к ряду инкриминируемых ему уголовных эпизодов.

Сам Трамп просил суд не соглашаться на ускорение процесса, который идет в федеральном суде Вашингтона и включает, помимо прочих эпизодов, штурм Капитолия сторонниками действовавшего на тот момент президента в попытке заблокировать законодательное утверждение победы его соперника-демократа Джо Байдена.

Защита Трампа строится на том, что он, во-первых, как глава государства обладал юридическим иммунитетом и, во-вторых, реализовывал право на свободу слова, отказываясь признавать поражение на выборах.

Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы.