Посольство США в Азербайджане заявляет...

Некоторое время назад армянские СМИ распространили информацию, что новый посол США в Азербайджане Марк Либби уже месяц как находится в Баку, но его якобы не приглашают представить свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Посольство США в Азербайджане опубликовало в соцсетях сообщение, содержание которого опровергает ничем не обоснованную информацию армянских СМИ.

«4 января на церемонии с участием помощника госсекретаря США Джульетты Нойес назначенный посол (США в Азербайджане Марк) Либби был приведен к присяге. На мероприятии также присутствовали его жена Данусия и сын Эндрю. Он с нетерпением ожидает возвращения в Баку и вручения президенту Ильхаму Алиеву своих верительных грамот в качестве 11-го посла США в Азербайджане», - говорится в заявлении дипведомства.

В настоящее время посол Либби находится в США.