Кабмин расширил полномочия СГБ Азербайджана

Согласно постановлению, обеспечение медицинскими услугами по санитарно-эпидемиологической, амбулаторно-поликлинической и стационарной помощью сотрудников Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (включая сотрудников, вышедших на пенсию со службы) и членов их семей будет осуществляться Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в соответствии с законами Азербайджанской Республики «О статусе военнослужащих», «О разведывательной и контрразведывательной деятельности» и с учетом требований указа президента Азербайджанской Республики «Об определении объема полномочий, разграничения обязанностей и прав субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности, а также полномочий по осуществлению разведывательных и контрразведывательных мероприятий» №186 от 28 января 2005 года.

Министерству финансов в связи с исполнением этого постановления поручено при составлении проекта госбюджета на следующий год обеспечить включение соответствующих средств в состав расходов на содержание Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики на основе согласованных со Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики предложений Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.