Шведов призвали готовиться к войне

«Многие говорили это до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более прямо и с абсолютной ясностью: в Швеции может начаться война», — цитирует министра издание The Local.

Граждан Швеции призвали подготовиться к тому, что в стране может начаться война. Об этом заявили главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

Булин призвал всех включиться в создание в Швеции «тотальной обороны». Он рекомендовал должностным лицам обеспечить функционирование убежищ, принять план экстренного водоснабжения и поставок продовольствия. Сотрудники предприятий и организаций должны спросить своего работодателя, какова будет их роль в случае войны и подумать о том, какие предметы первой необходимости им понадобятся, чтобы иметь возможность продолжать работать в сложных обстоятельствах.

В своей речи министр заявил, что мир не является «неизменной константой», даже в Швеции, несмотря на то, что это традиционно мирная страна.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, комментируя слова министра, заявил, что все граждане должны «на индивидуальном уровне подготовить себя морально» к войне. «Все серьезно и может стать еще хуже — даже для нас», — добавил Бюден.