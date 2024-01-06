Киев: «Путин не хочет ни замороженного конфликта, ни мира»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент РФ Владимир Путин «не хочет ни замороженного конфликта, ни мира». Об этом он сказал в интервью испанской газете El Pais.

«(Президент РФ Владимир) Путин не хочет ни замороженного конфликта, ни мира. Те, кто предлагает замороженный конфликт, утверждают, что действуют в лучших интересах Украины и мира, но на самом деле они помогают Путину и игнорируют то, что такое сегодняшняя Россия», – заявил украинский министр.

Кулеба отметил, что с 2014 по 2022 год Украина провела почти 200 раундов переговоров с Россией, когда де-факто и был замороженный конфликт: «Мы пытались. Мы установили и объявили о 20 перемириях, бесконечные переговоры завершились полномасштабным вторжением Путина».

Он считает, что Украина должна победить, а Россия - проиграть, а значит, «все политическое мышление» должно быть направлено на достижение этой цели.