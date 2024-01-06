Шеф Пентагона останется на своей должности

«Не планируется ничего другого, кроме того, что Остин останется на своем посту», - цитирует Интерфакс Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден уважает Остина и то, как министр обороны «справился с многочисленными кризисными ситуациями за последние три года работы».

Кирби добавил, что глава Пентагона, будучи в больнице, приступил к выполнению своих обязанностей.

Ллойд Остин был ранее госпитализирован после проведения не называемой медицинской процедуры. При этом, как отмечали американские СМИ, министр обороны несколько дней не уведомлял об этом руководство администрации США. Позднее Остин распространил заявление, в котором признал, что совершил ошибку, не поставив Белый дом в известность о том, что его госпитализируют.