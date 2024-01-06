Убит еще один высокопоставленный военный ХАМАС
Армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировала Хасана Акашу, главаря филиала движения ХАМАС в Сирии, сообщают израильские СМИ.
Согласно сообщению, Акаша руководил группировками, подконтрольными ХАМАС, которые запускали ракеты из Сирии по территории Израиля.
Ранее в понедельник, 8 января, сообщалось, что в результате израильского удара по южному Ливану в понедельник погиб старший командир элитного подразделения «Хезболлы» «Аль-Радван».
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