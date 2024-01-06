В TƏBIB заявили: возможен рост заболеваемости COVID-19

После новогодних праздников возможен рост в статистике заражений COVID-19, сказала руководитель департамента развития медицинских услуг TƏBIB Ягут Гараева.

«Было семь нерабочих дней, и вполне возможно, что после праздников будет отмечен рост в статистике заражений. Это может быть связано с тем, что население не обращалось в медучреждения в праздничные дни, кроме того, не все медучреждения работали в обычном режиме, и в связи с этим возможен рост в статистике заражений», - сказала Гараева.

Говоря о заболеваемости коронавирусом в мире, Гараева заметила, что часть населения перенесла заболевание COVID-19 не один, а по нескольку раз, большинство вакцинированы: «В любом случае иммунная система людей распознает этот вирус. Хотя передача вируса ускоряется, его тяжелое течение может наблюдаться только в группах риска. Высокая скорость распространения вируса клинически не может привести к тому, что он будет более агрессивен в будущем. Скорее, это будет менее распространенное заболевание с более легким клиническим течением».