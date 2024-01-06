Восьмой самолет сломался у российского «Аэрофлота»
В понедельник, 8 ноября, 400 пассажиров рейса Пхукет — Москва не смогли вылететь из Таиланда из-за поломки самолета, пишет Mash.
«Аэрофлот» заявил, что рейс отложен более чем на сутки из-за неисправности борта Boeing 777-300ER. Авиакомпания обещает вскоре привезти необходимые запчасти на Пхукет.
Предыдущая поломка самолета «Аэрофлота» произошла 28 декабря в Дубае. С начала декабря 2023 года было еще шесть инцидентов с самолетами крупнейшего авиаперевозчика России, напоминает The Moscow Times.