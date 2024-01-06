Воюющие за Россию сербы жалуются: их называют «цыганами», «дезертирами», избивают...

В своем видеообращении, которое Берич выложил в соцсетях, он заявляет что отношение к сербам в полку изначально было очень плохим, командиры полка называли их «цыганами», не понимали, зачем они приехали в Россию для участия в войне против Украины.

Деян Берич, известный сербский наемник, воевавший в формированиях «ДНР», доверенное лицо Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в РФ, который занимается вербовкой сербов в российскую армию, пожаловался на командование 119-го парашютно-десантного полка, куда этих наемников определили служить. Об этом информирует BBC.

Как пишет Берич, командиры полка ничем не обеспечили сербских наемников, получением машин, квадрокоптеров, берцев и даже обеспечением военных водой приходилось заниматься самому сербу вместе с «Народным фронтом».

Берич утверждает, что перед Новым годом командование 119-го полка приказало сербским наемникам идти штурмовать украинские позиции, выдав им на руки по 2-3 рожка и заявив: «Другое оружие захватите в бою». Сербы отказались идти на штурм в таких условиях, заявили, что больше не будут служить в этой части, и попросили перевести их в другое подразделение. Однако командиры полка вместо этого объявили сербов дезертирами и военными преступниками, их выгнали из землянки, несколько дней держали на морозе, а затем представители военной полиции предложили им подписать бумаги с признанием себя шпионами.

«Сегодня утром к ним приехала военная полиция, зашла в землянку, стреляли в воздух, прикладами избивали бойцов, некоторым разбили головы», — рассказал Берич.

По его словам, он обращался в военную прокуратуру и администрацию главы Чечни, чтобы сербов перевели в отряд «Ахмат» к Апти Алаудинову, но «руководство 119-го полка не хочет, чтобы это хорошо кончилось», заявил Берич.

«Командование 119-го полка — это ОПГ», — сказал он. «Ожидаю, что после этого меня посадят за дискредитацию армии», — сказал также Берич.

В Министерстве обороны РФ обвинения Берича пока не прокомментировали.