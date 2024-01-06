Ереван направил Баку ответные предложения
Ереван направил Баку свои ответы на предложения по проекту соглашения о мире, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
«Армянская сторона 4 января направила азербайджанской стороне ответы на предложения вокруг проекта мирного соглашения», - приводят СМИ слова Григоряна.
По словам секретаря Совбеза Армении, в Ереване оценивают контакты с Баку положительно, «но есть определенные вопросы, по которым нет прогресса».
Григорян также сказал, что Азербайджан и Армения в конце января проведут очередную встречу в рамках работы комиссий по делимитации государственной границы: «Есть договоренность, чтобы в конце января комиссии по делимитации вновь встретились. Надеемся, эта встреча состоится».
30 ноября 2023 года вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян на встрече на границе двух стран договорились интенсифицировать проведение встреч комиссий по вопросам делимитации.