Яшар Гюлер встретился с участниками Отечественной войны фото
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с группой азербайджанских военнослужащих – участников Отечественной войны, находящихся с визитом в Турции.
Согласно информации турецкого министерства, во встрече также приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерал армии Метин Гюрак, командующий Военно-морскими силами адмирал Эрджумент Татлыоглу, командующий Сухопутными войсками генерал Сельджук Байрактароглу и командующий Военно-воздушными силами генерал Зия Джемаль Кадыоглу.
Участники Отечественной войны находятся с визитом в Турции по приглашению Ассоциации ветеранов войны Турции и при организационной поддержке общественного объединения «Просвещение молодежи демобилизованными военнослужащими».