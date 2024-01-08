Белгород под обстрелом
Министерство обороны России сообщает, что около 21:30 по московскому времени над Белгородской областью средства ПВО сбили десять реактивных снарядов.
Российские военные утверждают, что ВСУ применили для обстрела региона реактивную систему залпового огня «Вампир».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Он призывал местных жителей не подходить к окнам и укрыться «в помещениях без окон со сплошными стенами».
Чуть позже Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода, по предварительным данным, пострадали трое местных жителей. Он добавил, что в Белгороде в «двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, три автомобиля повреждены осколками».
По словам Гладкова, «на стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, в настоящий момент оперативными службами они потушены». Он не уточняет, о каком именно предприятии идет речь.
В Белгородском районе, как написал Гладков, повреждена крыша частного жилого дома.
Украинские военные данные об обстреле Белгорода не комментировали.