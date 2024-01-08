Белгород под обстрелом

Министерство обороны России сообщает, что около 21:30 по московскому времени над Белгородской областью средства ПВО сбили десять реактивных снарядов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Он призывал местных жителей не подходить к окнам и укрыться «в помещениях без окон со сплошными стенами».

Чуть позже Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода, по предварительным данным, пострадали трое местных жителей. Он добавил, что в Белгороде в «двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, три автомобиля повреждены осколками».

По словам Гладкова, «на стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, в настоящий момент оперативными службами они потушены». Он не уточняет, о каком именно предприятии идет речь.

В Белгородском районе, как написал Гладков, повреждена крыша частного жилого дома.

Украинские военные данные об обстреле Белгорода не комментировали.