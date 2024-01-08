Обещанного три года ждут: о поставках российского оружия Армении

Ереван и Москва продолжают переговоры по решению вопроса о поставке вооружения в рамках подписанных соглашений, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Его заявления приводит Интерфакс.

«Переговоры с Россией ведутся о непоставленном вооружении. Начиная с 2021 года Армения имела множество соглашений с Россией, по которым вооружение не было поставлено. ...По этим договорам переговоры продолжаются», - сказал Григорян, отметив, что новых соглашений с Россией о военно-техническом сотрудничестве нет.

В мае 2023 года в Ереване заявили, что не получают из России заказанное и оплаченное оружие. «Вооружение, действительно, не дошло до Армении. И пытаемся продолжить эти работы с Россией. Было оплачено, но не дошло», - заявлял замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

24 ноября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что сумма, выплаченная за российское оружие, которое не было доставлено в Армению, может пойти на погашение госдолга страны перед Россией.

В декабре спикер парламента Ален Симонян заявил журналистам, что Армения и Россия могут решить вопрос о не поставленном вооружении в партнерской атмосфере.