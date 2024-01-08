Германия призывает Евросоюз усилить поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Евросоюза усилить военную поддержку Украины и заявил, что одних лишь усилий, которые для этого предпринимает Германия, достаточно не будет. Об этом сообщает BBC.

Шольц отметил, что страны ЕС отправляют Киеву недостаточно оружия: «Каким бы значительным не был вклад Германии, его не хватит, чтобы обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Поэтому я призываю наших союзников в ЕС увеличить усилия в отношении Украины. Запланированные поставки оружия Украине из большинства стран - членов Евросоюза недостаточны».

Правительство Германии сообщает, что в 2023 году эта страна направила на военную поддержку Украины 5,4 млрд евро, а в последующие годы объемы помощи должны составить 10,5 млрд евро. 8 млрд из этой суммы поступит в 2024 году, пишет Reuters. В том числе ФРГ отправила Киеву танки Leopard-2, бронированные машины Marder, артиллерийские снаряды и несколько систем ПВО, включая IRIS-T, Patriot и Skynex.