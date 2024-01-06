По оценкам украинских и западных экспертов, российские военные пока имеют преимущество в использовании средств радиоэлектронной борьбы и успешно применяют их, в том числе для того, чтобы сбивать с курса ракеты, выпущенные из систем залпового огня HIMARS. Об этом пишет британская газета Financial Times.

В публикации издания говорится, что обе стороны направляют значительные ресурсы на разработку и производство средств РЭБ, однако Москва справляется с этим лучше, поскольку сосредоточилась на этом виде вооружений еще до вторжения в Украину.

Газета пишет о важности дронов, для борьбы с которыми используется РЭБ, о том, что Россия в последнее время значительно увеличила объемы их производства. FT цитирует одного из украинских военных, который жалуется на то, что его соединение не имело никакой защиты от российских беспилотников-камикадзе: «Какая РЭБ? У нас ее не было. Я даже вспоминать не хочу те дни в окопах. Наших ребят убивали как мух».

Журналисты издания также поговорили с полковником Иваном Павленко, который отвечает за радиоэлектронную и киберборьбу в Генеральном штабе ВСУ. По его словам, российские средства РЭБ в том числе, используются для того, чтобы сбивать с курса украинское высокоточное оружие, такое как ракеты системы HIMARS и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur.

Павленко также сказал, что Москва применяет средства РЭБ во время ракетных ударов по Украине, чтобы, создавая ложные цели, обманывать украинские системы ПВО и распознавать их местонахождение.

В числе систем, которые применяет Россия, Financial Times называет комплекс «Поле-21», способный действовать на расстоянии 150 км, а также систему «Мурманск», оборудованную антенной высотой 32 метра.

В свою очередь, Украина также наращивает производство собственных РЭБ и просит Запад помочь ей с поставками такой техники, сказано в публикации.

Киеву успешно удавалось находить слабые места в российских средствах РЭБ для реализации собственных операций. FT напоминает об успешных ударах Украины по целям на территории России, в том числе по Кремлю. Газета также пишет, что ВСУ смогли подавить работу РЭБ противника при ударах по кораблям российского Черноморского флота в Севастополе.