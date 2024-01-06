Террорист Брейвик подал в суд на Норвегию: ему одиноко в камере

Его защита утверждает, что за 12 лет изоляции от других заключенных у Брейвика появились суицидальные мысли и зависимость от антидепрессантов.

Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик подал в суд иск с требованием прекратить его изолированное заключение в тюрьме строгого режима в Рингерике, передает Reuters.

Представители Минюста Норвегии настаивают, что Андерс Брейвик должен содержаться отдельно от других заключенных, поскольку он все еще представляет угрозу безопасности в тюрьме. Кроме того, они заявляют, что его изоляция является «относительной», поскольку он общается с охранниками, священником, медработниками. Более того, до недавнего времени Брейвик общался с волонтером, которого «больше не желает видеть».

Reuters отмечает, что камера, в которой содержится Андерс Брейвик, включает в себя тренировочный зал, кухню, телевизионную и ванную комнаты. Агентство NTB сообщало, что ему разрешено держать трех волнистых попугаев в качестве домашних животных.

В 2016 году Андерс Брейвик подавал аналогичный иск. Тогда он заявлял, что государство нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, в частности разделы, в которых говорится, что «никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и наказанию». Андерс Брейвик выиграл дело, но спустя год решение суда было отменено апелляцией. Ограничения не были сняты.

В 2011 году Андерс Брейвик устроил двойной теракт, убив 77 человек и ранив 151 человека по политическим мотивам. 24 августа 2012 года Окружной суд Осло признал его вменяемым и приговорил к максимальному сроку тюремного заключения — 21 году лишения свободы с возможностью неограниченного продления.