Американцы сказали свое слово: из Ирака не уйдут

США не планируют в настоящее время выводить из Ирака свои войска, численность которых составляет около 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.

Ранее иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани, после того, как американские ВС нанесли удар по штабу проиранского ополчения в Багдаде, заявил, что власти страны незамедлительно приступят к согласованию даты вывода иностранных войск, в частности американских.

«Сейчас я не знаю о каких-либо планах [по выводу войск]. Мы по-прежнему сосредоточены на полном разгроме ИГ», - отметил Райдер, добавив, что ему «неизвестно о каких-либо обращениях иракского правительства к Пентагону» с просьбой о выводе американских войск. Представитель военного ведомства отметил, что ВС США находятся в Ираке по приглашению правительства страны.

4 января один из командиров шиитского движения «Хезболлах ан-Нуджаба» Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника в Багдаде, еще не менее шести человек пострадали. Абу Таква возглавлял 12-ю бригаду движения, был сторонником иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».