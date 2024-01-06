Российский боец MMA Александр Емельяненко принял ислам

Специалист заявил, что 42-летний россиянин уже побывал в Медине. «Туда 100 процентов все мусульмане едут. Поэтому там вопроса даже нет – принял или нет», – сказал Магомедалиев в интервью Sport24.

Также он сообщил, кто помог Александру победить алкогольную зависимость: «Наши братья ингуши подняли его на ноги... И я надеюсь, он больше не будет возвращаться к этому».

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В активе Александра Емельяненко 40 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

С лета 2023 года 42-летний Емельяненко проходил лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре в Ингушетии, пишут российские СМИ. В начале 2024 года стало известно, что спортсмен посетил священный для мусульман город Медина в Саудовской Аравии. В соцсетях появилось видео, где он выбирает себе арабское имя Абубакар. Сам Александр по данному вопросу публично не высказывался.