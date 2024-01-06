Еще одно железнодорожное ЧП в России

В России на Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда.

По информации РЖД, повреждения получили соседние пути. Остановлены пассажирские поезда, следовавшие по маршруту Москва — Владивосток и Чита — Благовещенск. Пострадавших и угрозы экологии нет, говорится в сообщении РЖД в телеграме.

Первоначально говорилось, что с рельсов сошли 27 вагонов. Причины случившегося пока неизвестны.

Протяженность Забайкальской железной дороги составляет 3336 км. Она расположена на территории Забайкальского края и Амурской области.

Ранее в понедельник, 8 января, произошел взрыв на железнодорожных путях возле станции Сан-Донато, расположенной в черте города Нижний Тагил. Взрывное устройство прикрепили к цистерне состава, вышедшего с расположенной рядом нефтебазы, пишет телеграм-канал «112».