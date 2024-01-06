Умер великий Чингиз Гусейнов

«Не дожив всего нескольких месяцев до 95, сегодня умер мой отец Чингиз Гусейнов. Мы успели поговорить сегодня днем по скайпу о Москве 1960-х, о французских друзьях, договорились договорить вечером. А потом - раз, и все», - написал Гасан Гусейнов.

Азербайджанский писатель, литературовед, переводчик Чингиз Гусейнов скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщил сын писателя Гасан Гусейнов.

Чингиз Гусейнов родился 20 апреля 1929 года в Баку. Окончил филологический факультет МГУ и аспирантуру Института востоковедения АН СССР. Работал консультантом в Комиссии по литературам народов СССР при Союзе писателей СССР (1955—1971). С 1972 года — на научно-педагогической работе: Специалист в области литературы народов России и бывшего СССР, автор ряда научных книг и учебных пособий.

Перу Ч. Гусейнова принадлежит множество произведений, в том числе шесть романов. Исторический роман «Фатальный Фатали» повествует о жизни азербайджанского просветителя Мирзы Фатали Ахундова. Роман «Доктор N» охватывает события в России и на Кавказе начала ХХ века. В новой редакции Гусейнова вышел Коран («Суры Корана, расставленные по мере ниспослания их Пророку»).

Литературный архив Ч. Гусейнова находится в Архиве Института Восточной Европы в Бремене.