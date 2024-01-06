Ужасная мясорубка на полях войны России с Украиной

02:28

Американская газета New York Times публикует развернутый репортаж своих корреспондентов о том, что сейчас происходит на линии фронта в Запорожской области, где украинские войска летом проводили контрнаступление, а теперь вынуждены обороняться и защищать ранее отвоеванные позиции. По наблюдению авторов публикации, Вооруженные силы Украины перешли к обороне практически на всей протяженности фронта за исключением одного участка на левом берегу Днепра в Херсонской области, где они удерживают небольшой плацдарм и пытаются наступать.

Издание отмечает со ссылкой на украинских военных, что в последнее время на широком участке центрального и восточного фронта в Украине российские атаки стали интенсивными, и действовать вблизи линии фронта стало очень так опасно. «Моральный дух в порядке. Но физически мы истощены», - отметил заместитель командира одного из батальонов, бойцы которого недавно выдвинулись на передовую. Украинские войска на большей части линии фронта официально находятся в оборонительном режиме. Лишь в южном районе Херсонской области они все еще продолжают наступление. Но боевые действия не утихли, и российские войска сейчас переходят в наступление, пишет издание. «Взятие села Работино на юго-востоке Запорожской области стало пределом того, насколько украинским войскам удалось продвинуться в своем летнем контрнаступлении. Никакого прорыва не произошло. Сейчас в окопах вокруг Работино российские подразделения ежедневно атакуют. По словам командиров, украинские войска стараются немедленно контратаковать в ответ», - говорится в публикации.

По словам украинских бойцов, с марта 2023-го они испытали дополнительную разрушительную силу планирующих бомб россиян и атаки FPV дронами, которые стали новейшим на данный момент оружием в украинской войне. Отмечается, что ВСУ первыми начали использовать такие дроны для атак, россияне скопировали эту тактику и в последние недели наводнили прифронтовую зону FPV дронами. Планирующие авиабомбы несут 500 кг взрывчатки. «Они их сбрасывают парами, восемь штук в течение часа», — сказал NYT 27-летний украинский военный с позывным «Кит». Он говорит, что звук при этом такой, как «если бы на тебя падал истребитель», будто «врата ада открываются». Репортеры NYT пишут, что российские военные используют дроны не только для ударов по военным ВСУ, но и для организации диверсий. По словам одного из них, россияне иногда воспроизводят с дронов звуки стрельбы, чтобы украинские военные подумали, что на них наступают, и обнаружили свои позиции.