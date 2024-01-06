Израиль отказался от «правил» игры

Израиль проводит «беспрецедентную волну» смертоносных авиаударов по Сирии, атакуя конвои с иранским оружием и системы ПВО. Об этом сообщило 8 января Reuters.

По данным агентства, Израиль после 7 октября изменил свою стратегию авиаударов по Сирии. Они стали более частыми и смертоносными. Атаки призваны помешать переброске иранского оружия и систем ПВО в Сирию.

Reuters ссылается на источники, осведомленные о ситуации. Среди них офицер сирийской разведки и командир проиранских ополченцев из так называемой «оси сопротивления». Они отмечают, что Израиль отказался от неписаных «правил» игры, действовавших ранее, и больше не боится причинить «Хезболле» тяжелые потери. По их словам, раньше перед атакой, к примеру, на грузовик с оружием ЦАХАЛ делал «предупредительный выстрел».

«Они (израильские военные) делали предупредительные выстрелы, попадая рядом с грузовиком. Наши люди выходили из него, а затем они били по грузовику», — сказал один из источников, — Но теперь с этим покончено. Они бомбят, чтобы убить».