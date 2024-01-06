Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 04:02

Кто бы мог подумать, что визит на прошлой неделе индийского премьера на полузабытые правительством острова Лакшадвип вызовут скандал и кризис в отношениях Индии с Мальдивской Республикой? Нет, Мальдивы не претендуют на этот архипелаг, расположенный севернее, ближе к берегам Индии, но к речам Нарендры Моди, что Лакшадавип будет превращен во «вторые Мальдивы», там отнесись с насмешками. В бренд «рая на земле» вложены огромные средства, и туристический бизнес приносит треть доходов в мальдивскую казну, а индийские острова, будучи по природным условиям не менее сказочными, правительством полузабыты: визит премьера сюда был всего вторым за всю новейшую историю Индии.

В общем, трое мальдивских замминистров вовсю позубоскалили насчет Моди в соцсети Х, бывшем Твиттере. Главу индийского правительства называли «клоуном» и даже почему-то «террористом». Эти выпады не остались незамеченными и вызвали шквал возмущения у индийских пользователей соцсетей. Мальдивского посла вызвали в МВД в Нью-Дели и выразили неудовольствие поведением правительственных чиновников. Те быстро удалили свои оскорбительные посты, но было уже поздно. В Индии пошла волна призывов бойкотировать Мальдивы. С учетом того, что логистика снабжения республики и тот же туристический поток из Индии играют ключевую роль в жизни мальдивцев, пришлось извиняться: «Правительство считает, что свобода выражения мнений должна осуществляться демократическим и ответственным образом и таким образом, чтобы не распространять ненависть, негатив и не препятствовать тесным отношениям между Мальдивскими Островами и международными партнерами».

Оскорбительные высказывания официальных лиц в сети сначала попытались выдать за их личное мнение как частных лиц, не связанное с занимаемыми должностями, но затем вынуждены были отстранить их от работы. Нужно сказать, что антииндийские выпады представителей мальдивской власти совсем не случайны и наверняка отражают внутреннюю атмосферу в правительстве. На Мальдивах в последние годы идет борьба прокитайского и проиндийского политических лагерей. На президентских выборах в сентябре минувшего года победу одержал Мохамед Муиззу, мэр столицы Мале, в которой с китайской помощью было осуществлено несколько больших инфраструктурных проектов. Неудивительно, что он придерживается последовательной прокитайской позиции и победил с националистическими лозунгами «Индия прочь!», за большее национальное самоопределение. Это его радикально отличает от предшественника: президент Ибрагим Мохамед Салих старался укреплять отношения в первую очередь с Индией. Но мальдивцам понравились идеи укрепления самобытности. После победы Муиззу на выборах было устранено «опасное военное присутствие Индии»: на родину отправили 77 индийских военных, обслуживавших два вертолета, оказывавших поддержку местным вооруженным силам в проведении спасательных и медицинских операций. Китаю это не могло не понравиться.