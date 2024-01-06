Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 04:54

В последние десятилетия в больших политике и экономике утвердилось явление, которое мы привыкли воспринимать как нечто само собой разумеющееся, ибо, как нам кажется, иначе и быть не может и, наверняка, никогда не было. Даже несмотря на то, что явление это противоречит всему, чем жил человек с момента, как научился членораздельно говорить и делать из камней орудия труда... На протяжение всей своей многовековой истории отдельные человеческие сообщества, а впоследствии нации и страны ревностно защищали свои достижения и те преимущества, которые они им давали в конкуренции с другими.

Люди и страны в зависимости от своих талантов и способностей, чему-то учились, осваивали навыки профессий, позднее создавали новые технологии и при этом каждое такое достижение делало их еще сильнее. У вас копье длиннее и острее, чем у соседа – значит, вы владеете преимуществом. Вы лучше и быстрее умеете плавить железо, а ваши кузнецы более искусные, чем соседские – значит, вы можете претендовать на то, чтобы править миром. Сообщества, нации и страны всегда защищали свои навыки, способности и открытия, всегда берегли свои ресурсы и всегда были готовы отстаивать их с оружием в руках. Если у вас был секрет, который позволял быстрее и качественнее производить, допустим, баллисту для метания камней, то все вокруг были заинтересованы в том, чтоб вы поделились конструкцией этого чудо-оружия. Ну, а вы, в свою очередь, были готовы занять круговую оборону и стоять насмерть, лишь бы этот секрет не достался врагам. Та же картина наблюдалась и в экономике – разные нации и страны производили разные товары и яростно отражали любые попытки чужаков повторить их опыт. Что бы люди ни производили или выращивали, будь то шелк, железо, золотые изделия, зерно, или специи, они всегда пытались стать монополистами и диктовать миру свои условия. Кто-нибудь подсчитывал, сколько войн в мире велось ради права обладать специями, которые были в древние времена едва ли не самым ходовым товаром?

«Мои умения и мои технологии – это моя сила и мое бесспорное преимущество перед остальным миром, с которым я никогда делиться не буду!» – так рассуждали люди из века в век. А еще в прошлые столетия едва ли не самой распространенной причиной войн была борьба за рынки сбыта, стремление покорить как можно больше стран, чтоб продавать там как можно больше своих товаров и, естественно, не пускать туда чужаков, поскольку рынок – мой! А теперь представьте себе реальность: у вас самое длинное копье, которое дает вам колоссальные преимущества перед всеми. Но вы раздаете секрет его производства всем, кому не лень. «Не хотите получить очень длинное и принципиально новое копье? – предлагаете вы всем подряд. - Настоятельно рекомендую, берите, пока дарю. Потом сами же благодарить будете. И не раздумывайте, с его помощью в обозримой перспективе вы сможете меня победить!..» Согласен, звучит абсурдно. Но именно этим и занимается западная цивилизация, как минимум, последние 40-50 лет. То есть, раздает налево и направо свои технологии, достижения, возможности... То, что двести лет назад оберегали, как зеницу ока, сегодня щедрой рукой распределяется как бесплатный суп бездомным...

Не секрет, что США официально считают Китай своим главным стратегическим противником. Растущая экономическая и технологическая мощь Поднебесной все больше теснит Америку и, хотя разница между уровнем развития двух ведущих мировых держав все еще ощутима, Пекин, тем не менее, уже дышит Вашингтону в затылок. И если раньше это касалось только экономики, то в последние годы – и политики тоже. На сегодняшний день Китай остается второй после России причиной, из-за которой война в Украине все еще продолжается. Зарабатывая на своем сырье гигантские деньги, Москва получает за них новейшие технологии и необходимые товары. Получает, практически, беспрепятственно, поскольку предприятия западных концернов, которые ушли из России после ее вторжения в Украину, простояли без дела всего несколько месяцев, после чего возобновили работу. И все это связано только с одной страной – Китаем. То, что Россия пафосно называет «импортозамещением», на самом деле является «замещением Китаем». Вместо американских и европейских комплектующих российская индустрия получает китайские – менее качественные и более дорогие. Но, как говорится, не до жиру.

Если завтра Пекин реально захочет завершения войны в Украине, то сможет добиться этого за несколько часов. Лидерам КПК достаточно будет просто намекнуть своему бизнесу: «С Россией больше не работаем!..» И пожалуйста, не надо кормить народ сказками про «независимый китайский бизнес»! Стоит лишь Си Цзиньпину сегодня вечером поставить вопрос таким образом, как завтра утром вся экономика России застынет, как пораженная инсультом. Таким образом, судьба Украины, которую планомерно уничтожают уже почти два года, сегодня на 90 процентов в руках Пекина, который, увы, ничего пока не предпринимает. Из политических соображений, в пику США, в качестве демонстрации своей независимости западному миру, поди пойми их! Выражаясь образно, Китай хочет повесить Европу и Америку на той самой веревке, которую сам же китайцам и подарил. Причем предварительно хорошо намылив, чтобы задыхаться в петле было не так дискомфортно. Есть такое явление, противоречащее всему мировому опыту, всему гигантскому эволюционному пути, пройденному человечеством. Называется оно «аутсорсинг». Это про то, как передовые страны разбазаривают научно-технические достижения, все свои бесценные технологии вместо того, чтобы под страхом смерти держать их за семью печатями и никому их не передавать.

У аутсорсинга довольно длинная история. Первой страной, в отношении которой он был применен, стала в 1945 году Япония, которой США подарили сотни предприятий с новейшим оборудованием, позволившим разбитой и деморализованной Второй мировой войной стране стремительно восстановить разрушенную экономику. Японцы – народ умный, трудолюбивый и сосредоточенный. Со временем они освоили все технологии, вырастили своих инженеров и ученых, быстро пошли в рост и, забыв про аутсорсинг, стали конкурировать с Западом на его же западных рынках. Казалось бы, вывод на поверхности – коль скоро понятие «благодарность» противоречит философии бизнеса, значит, рано или поздно страны-партнеры по аутсорсингу станут вашими конкурентами и будут бить вас на вашем же поле. Тем не менее, жажда тактической прибыли возобладала над стратегией перспективных издержек. В результате, при содействии правительств стран Запада, игра «забей гол в свои ворота» продолжалась и следующей на очереди стала Южная Корея. С аналогичным результатом!

Пару десятилетий корейцы послушно нажимали на кнопки станков американских и европейских предприятий, пока всему не научились и не сказали «бай-бай» своим заокеанским партнерам. «Теперь мы конкуренты на свободном рынке» - сказали они. Ну, ладно, Япония и Южная Корея страны небольшие, неамбициозные, к мировому господству не стремятся и палки в колеса кому-либо вставлять не собираются. Работают себе, и все. Но как можно было идти на аутсорсинг с такой гигантской, амбициозной и крайне опасной страной, как Китай? Кого вообще осенила эта бредовая идея? Неужели на Западе искренне верили, что китайцы так и будут бездумно жать на кнопки станков, не задаваясь элементарным вопросом: «Если японцы и корейцы смогли, то чем мы хуже?!». Пятьдесят лет назад Китай был абсолютно нищей страной, производившей в рыночных количествах только рис. А потом пришли европейцы с американцами и спросили: - Хотите получить наши технологии и предприятия? - За сколько? - За часть будущей прибыли. - Очень хотим! - Так берите, сколько потянете! Станки, электронику, чипы, технологии – все к вашим услугам, берите, нам не жалко!.. - А где мы будем продавать то, что произведем на ваших технологиях? - Да вообще без проблем! Вот вам наш западный рынок, завозите сколько влезет... Мы свои предприятия остановим, свой индустриальный потенциал угробим, только бы вы могли продавать нам свои товары…