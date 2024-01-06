Сегодня в 03:35 в Республиканском перинатальном центре на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку произошел пожар.

Огонь потушен, в борьбе с пожаром были задействованы 20 единиц техники и около 90 человек живой силы МЧС.

Из здания эвакуировано почти 100 человек, находившихся в Центре, включая новорожденных и беременных женщин.

В настоящее время территория оцеплена полицией. Процесс эвакуации продолжается.

Как сообщили haqqin.az, у эвакуированных не наблюдается проблем со здоровьем. Они были помещены в Сабунчинскую больницу и Хатаинский медицинский центр.