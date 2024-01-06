Пациенты Республиканского перинатального центра эвакуированы обновлено 10:37
Сегодня в 03:35 в Республиканском перинатальном центре на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку произошел пожар.
Огонь потушен, в борьбе с пожаром были задействованы 20 единиц техники и около 90 человек живой силы МЧС.
Из здания эвакуировано почти 100 человек, находившихся в Центре, включая новорожденных и беременных женщин.
В настоящее время территория оцеплена полицией. Процесс эвакуации продолжается.
Как сообщили haqqin.az, у эвакуированных не наблюдается проблем со здоровьем. Они были помещены в Сабунчинскую больницу и Хатаинский медицинский центр.
*** 09:23
В ночь на 9 января на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова Баку.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место пожара прибыли спасательные силы ведомства. Спустя некотороое время пожар был потушен силами пожарной охраны МЧС. Сотрудники соответствующих структур МЧС эвакуировали находящихся в здании Центра. На место происшествия прибыл заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.
В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что территория пожара была взята под полную охрану, сотрудники полиции приняли активное участие в эвакуационно-спасательных мероприятиях. В настоящее время место происшествия охраняют сотрудники полиции.
В свою очередь в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что на месте происшествия прибыли прокурор Баку Эльшан Аббасов и сотрудники следственного управления Генпрокуратуры. Были проведены необходимые следственные действия. Дополнительная информация будет предоставлена общественности.
В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) сообщили, что на место происшествия были привлечены 12 бригад Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи. Новорожденных, беременных и кормящих женщин эвакуировали в другие медучреждения. В ведомстве заявили, что охранник Центра был госпитализирован в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в связи с отравлением дымом. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.