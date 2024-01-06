У Эрдогана хотят встретиться с Путиным

В Турции прорабатывают встречу Эрдогана и Путина, детали согласовываются по дипканалам, но конкретики по дате и месту пока нет, сообщили в администрации турецкого лидера.

Путин ранее заявлял, что планирует встретиться с Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции.

Эрдоган также заявлял, что встретится с российским коллегой и обсудит возобновление «зерновой сделки».