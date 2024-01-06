Мадуро потребовал отмены всех санкций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил исторические права Венесуэлы на спорную территорию с Гайаной и одобрил план по рассмотрению Национальной ассамблеей (парламентом) во втором чтении закона, который включает Гайану-Эссекибо 24-м штатом южноамериканской республики.

«Референдум 3 декабря (2023 года), в проведении которого Национальная ассамблея сыграла важнейшую роль, вызвал великую силу согласия в защиту исторических прав (Венесуэлы) на Гайану-Эссекибо», - заявил Мадуро в понедельник на встрече с руководством и лидерами политических партий, представленных в парламенте Венесуэлы, которую транслировали венесуэльские телеканалы.

«Не ошибитесь в Венесуэле, это я мягко говорю, не ошибитесь с народом, который дал великих освободителей Америки, народ Боливара боевой народ, который свершил историю в Америке, не ошибитесь в нас», - предупредил президент и подчеркнул, что «мы умеем защищать то, что нам принадлежит». Мадуро подверг критике правительство Гайаны, которое действует как правительство «бывшей Британской Гвианы, а сегодня Британской колонии под управлением гринго». В течение 135 лет Гайана оставалась британской колонией и до получения независимости в 1966 году называлась Британской Гвианой.

«Я очень рад, праздную и рукоплещу Национальной ассамблее Венесуэлы, которая включила в свой законодательный план решение об окончательном утверждении закона о Гайане-Эссекибо», - указал Мадуро. 6 декабря минувшего года Национальна ассамблея приняла в первом чтении этот закон, который предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо в составе Венесуэлы.

Мадуро также потребовал от США отменить без выдвижения каких-либо условий все санкции, введенные против южноамериканской республики.

«Мы должны поднять голос и со всей силой нашей страны потребовать от Соединенных Штатов Америки полностью и окончательно отменить все санкции против экономики, общества, против Венесуэлы», - заявил Мадуро в понедельник на встрече с лидерами политических партий, представленных в Национальной ассамблее (парламенте) Венесуэлы.

«Они (США) говорят о свободных выборах в Венесуэле, и мы говорим - да, как всегда свободные выборы в Венесуэле, но в этом случае свободные выборы от санкций против экономики, общества, против страны», - заявил он. Мадуро также отметил, что США не сняли «ни одной санкции против Венесуэлы», а лишь временно «выдали лицензии» компаниям для работы в стране.