Алиев и Аль Нахайян встретились в расширенном составе обновлено 11:30
Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
*** 11:00
Сегодня состоялась церемония официальной встречи президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.
Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Аль Нахайяна был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента ОАЭ.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Объединенных Арабских Эмиратов.
Аль Нахайян поприветствовал азербайджанских солдат.
Главы государств обошли строй почетного караула.
Прозвучали государственные гимны ОАЭ и Азербайджана.
Члены азербайджанской делегации были представлены президенту ОАЭ, а делегация ОАЭ – президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Ильхамом Алиевым и Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Главы государств сделали официальное фото.