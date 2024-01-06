Пашинян со своими дипломатами обсудил мир с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с делегацией МИД этой страны во главе с министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

Как пишут армянские СМИ, Пашинян обсудил с сотрудниками МИД усилия, направленные на обеспечение стабильности и мира на Южном Кавказе, а также нормализацию отношений с Азербайджаном.

Премьер-министр был проинформирован о проделанной работе по курсу внешней политики страны в 2023 году, ему представили шаги, предпринятые для усиления сотрудничества с государствами-партнерами на двустороннем уровне, и имеющиеся результаты, также была оценена текущая ситуация в регионе.