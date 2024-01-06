Скандальный матч за Суперкубок Турции все-таки может пройти в Азербайджане

Матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче», который был отменен в Саудовской Аравии из-за проявленного неуважения к памяти Ататюрка, может состояться в Баку, сообщают турецкие СМИ.

Как пишет издание Fotospor, Азербайджан сделал Федерации футбола Турции предложение, которое, конечно, с финансовой точки зрения уступает аравийскому, но тем не менее гарантирует неплохие условия.

В предложении азербайджанской стороны особый акцент сделан на Ататюрке. Основатель современного турецкого государства получит во время матча в Баку должные почет и уважение.

Делегации Федерации футбола Турции, «Галатасарая» и «Фенербахче» приглашены для переговоров в Азербайджан.

Напомним, что Азербайджан и ранее был заинтересован в проведении матча за Суперкубок. После скандала в Саудовской Аравии президент Турецкой федерации футбола Мехмет Бююкекши заявил, что «Азербайджан предложил провести матч у себя, но у них нет денег». В АФФА же сообщили, что предварительный разговор о проведении матча за Суперкубок в Азербайджане был, но никаких деталей, тем более финансовых, не обсуждалось.