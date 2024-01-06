В 2023 году после долгих переговоров компания Grand Automotive Azerbaijan заключила официальный контракт с итальянской компанией, производителем автомобилей спортивного и бизнес-класса Maserati, по которому стала эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане.

Автомобильный бутик Maserati в Баку распахнул свои двери в ноябре уходящего года в Белом городе, представив первым покупателям Maserati Grecale, являющийся эволюцией совершенства и инноваций в мире люксовых автомобилей.

Maserati Grecale символизирует новый этап развития в автомобильной индустрии, сочетая основные черты, характерные для Maserati - высокую производительность, элегантность и роскошь, а открытие автомобильного бутика в Азербайджане стало отправной точкой для Maserati в новую эру в нашей стране, а также воплощением новой дилерской концепции бренда, нацеленной на предоставление клиентам инновационных практик.

Первыми в этом смогли убедиться гости soft-оpening, прошедшего в минувший уикенд c участием поклонников бренда Maserati, ведущих азербайджанских автоблогеров, представителей СМИ, которые также приняли активное участие в тест-драйве Maserati Grecale.

Гостям была предоставлена подробная информация об истории развития и становления автомобильного бренда Maserati на мировом рынке и также рассказано о ближайших планах Grand Automotive Azerbaijan.

Подчеркнем, что новооткрывшийся автомобильный бутик носит временный характер - на май 2024 года запланировано открытие абсолютно нового 4S-центра Maserati, строительство которого идет полным ходом, где будет представлен еще более обширный модельный ряд Maserati. Будущий шоурум, разработанный на основе новой концепции розничной торговли Maserati, станет крупнейшим автосалоном Maserati в Кавказском регионе – площадь только выставочного зала составит 500 квадратных метров, также здесь будет действовать авторизованный сервис Maserati.

Уже известно, что весной в Баку состоится презентация Maserati GranTurismo, а летом будет представлен суперспортивный автомобиль Maserati MC20.

Подчеркнем, что покупателям предоставляется возможность предварительного заказа для различных комплектаций упомянутой выше Maserati Grecale и других моделей Maserati, представленных в Баку.

Адрес: Белый город, ул. 1-я Яшил Ада, Площадь Фонтанов.

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