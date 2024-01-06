Корейцам официально запретят есть собачатину

Парламент Южной Кореи одобрил важный закон, запрещающий употребление собачьего мяса, которое на протяжении многих веков употребляло в пищу местное население.

Национальное собрание приняло законопроект во вторник 208 голосами против 0. Он станет законом после того, как его одобрит Совет кабинета министров и подпишет президент Юн Сук Ёль, что считается формальностью, поскольку правительство Юна поддерживает запрет.

Согласно законопроекту, с 2027 года убой, разведение, торговля и продажа собачьего мяса для употребления в пищу будут запрещены, а за подобные действия предусмотрено наказание в виде 2-3 лет лишения свободы.