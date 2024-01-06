В Азербайджане не зарегистрируют 10 кандидатов в президенты

ЦИК утвердила выдвижение кандидатур 17 человек на предстоящих президентских выборах, однако 10 из них не представили в комиссию необходимые для регистрации документы в срок, их кандидатуры не будут зарегистрированы.

Срок подачи в ЦИК документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты, истек в 18:00 8 января этого года.

Однако 10 из 17 утвержденных ЦИК кандидатов не представили в срок подписные листы и другие документы, предусмотренные законодательством.

Напомним, свои кандидатуры на предстоящие 7 февраля внеочередные президентские выборы выдвинули 17 человек.

ЦИК зарегистрировала трех кандидатов – действующего президента Ильхама Алиева от партии «Ени Азербайджан», Рази Нуруллаева от Партии национальный фронт и независимого кандидата Захида Оруджа.

Утвержденные ранее кандидаты – самовыдвиженец Фуад Алиев, кандидаты от партии «Великое созидание» Фазиль Мустафа, партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев, Партии народного фронта целостного Азербайджана Гудрат Гасангулиев – представили необходимые для регистрации документы в срок.