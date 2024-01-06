Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 12:13

«Возвращение Дональда Трампа в Белый дом приведет к созданию в США право-авторитарного режима наподобие путинской России», - подчеркнул в беседе с haqqin.az профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг. По словам ученого, с победой Трампа на президентских выборах 2024 года глобальный демократический миропорядок и, в первую очередь, американская демократия, столкнутся с большими проблемами.

«В декабре прошлого года суд штата Колорадо, вынесший решение о причастности Дональда Трампа к мятежу со штурмом Капитолия в 2021 году, запретил экс-президенту США участвовать в выборах и призвал суды других штатов принять аналогичное решение, - рассказал Айзенберг. - В отношении Трампа были возбуждены четыре уголовных дела по 91 эпизоду. Однако Трамп опротестовал это решение в Верховном суде США и сейчас добивается признания того, что у него на тот момент был президентский иммунитет. Не думаю, что Верховный суд это признает и освободит Трампа от ответственности». По словам Айзенберга, имидж пропутинского политика лишь популяризирует личность Трампа в глазах миллионов правоконсервативных американцев, которые хотят видеть в США авторитарную власть. А факты о вмешательстве России в итоги выборов 2016 года в пользу Трампа только прибавляют популярности экс-президенту в глазах этой части американцев. «Электорат Трампа — это несколько десятков миллионов американцев, которые хотят видеть в Белом доме «американского Путина» с соответствующими методами правления, - утверждает Игорь Айзенберг. - По данным опроса общественного мнения, на праймериз Республиканской партии 60 процентов будут голосовать за Трампа. А это значит, что из 39 миллионов зарегистрированных избирателей-республиканцев, 25 миллионов считает авторитарный режим нормой, а власть в Москве – системой, являющейся образцом для подражания».

Аналитик считает, что на ноябрьских президентских выборах в США голоса избирателей распределятся между Трампом и Джо Байденом в пропорции 50:50. «Как показывают опросы, все могут решить результаты голосования в 5-6 штатах, в которых итоги голосования непредсказуемы, - считает аналитик. - То есть решающее значение будут иметь менее 100 тысяч голосов. Повторюсь: победа Трампа приведет к проблемам всего цивилизованного сообщества и, в первую очередь, в самих США, где он планирует узаконить авторитарные формы правления. Одновременно будет поставлена под угрозу вся система европейской безопасности. Трамп однозначно свернет помощь Украине, составлявшую на октябрь 2023 года 113 миллиардов долларов, или 47 процентов от всей внешней помощи Киеву. За это же время Европа помогла Украине на 85,1 миллиарда долларов. Европейцы будут помогать Киеву, но без помощи США украинцам придется туго. Хотя это не означает, что Россия захватит Украину и что Москва будет в какой-то форме праздновать победу. Украина — это большая страна с немалыми людскими ресурсами, которая при западной поддержке будет сражаться за свою свободу и всеми силами противостоять оккупации». Айзенберг отметил, что на данный момент благодаря действиям Саудовской Аравии цены на нефть на мировом рынке снизились с 76,5 до почти 70 долларов за баррель. «У России основным источником доходов по-прежнему является продажа нефти в Индию, Китай и другие страны, - говорит эксперт. - Дальнейшее снижение цен на нефть негативно скажется на возможностях Путина финансировать не только войну и военно-промышленный комплекс, но и уровень жизни россиян». Айзенберг напомнил, что наступивший 2024 год — это время реорганизации и подъема на новый уровень европейского ВПК, которому необходимо обеспечить военно-техническое преимущество ВСУ над российской армией.

«Украина пытается с помощью США и европейцев наладить собственное производство оружия, что в условиях войны очень сложно, - говорит Айзенберг. - К примеру, немецкий производитель бронетехники Rheinmetall в партнерстве с украинской государственной оборонной компанией «Укроборонпром» строит на западе Украины завод по производству танков, бронемашин и другой техники стоимостью в 200 миллионов евро. Немецкая фирма будет также обучать украинских рабочих техническому обслуживанию танков и различной бронетехники, в частности, бронетранспортеров Fuchs. Но в обозримом будущем восполнить без помощи США нехватку оружия Украина не сможет. Впрочем, вопрос не только в оружии, которое есть или будет у украинцев. Путину в Украине приходится иметь дело с многомиллионным народом, который не хочет ему покоряться. При любых обстоятельствах Путин не сможет реализовать свою идею фикс – захватить и присоединить к России всю Украину от ее западной точки у села Соломоново в Закарпатье до восточной окраины у села Ранняя Зоря в Луганской области. И никаких других вариантов он не рассматривает». По словам американского эксперта, захват Украины — это только первый этап восстановления Российской империи, за которым последует включение в состав РФ вначале всех постсоветских стран - Молдовы, стран Южного Кавказа и Центральной Азии, после чего начнется гибридная война с Европой за присоединение Прибалтики. «Кремль будет заниматься расшатыванием политической обстановки в странах Восточной и Центральной Европы, устраивать митинги пропутинских радикалов с требованиями, скажем, освободить Латвию от «фашизма», затем пошлет в эту страну десант «зеленых человеков» и т.д., - уверен Айзенберг. - Вторжение в Украину 24 февраля 2022 года не было лишь планом захвата этой страны, это было началом большого плана по реставрации Российской империи в границах бывшего Советского Союза. При такой угрозе ни одна страна, не входящая в Североатлантический альянс, не может чувствовать себя в безопасности и надеяться на сохранение своего полноценного суверенитета».