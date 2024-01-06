Из тюрьмы пропал видный мафиозо. Объявлено ЧП

Адольфо Масияс Вильямар по кличке Фито сидел 12 лет и при этом возглавлял могущественную мафиозную группировку «Лос Чонерос» («люди из города Чоне»). Камера Вильямара находится в той части тюрьмы в городе Гуаякиль, которая теоретически должна охраняться особо тщательно.

Из камеры в эквадорской тюрьме исчез лидер преступной группировки, которую подозревают в убийстве кандидата в президенты страны. В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение сроком на два месяца, передает BBC.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней, которое предусматривает, в частности, временный запрет на публичные собрания и комендантский час. По словам президента, режим ЧП позволит военным и полиции взять под прямой контроль тюрьмы страны.

«Наркотеррористические группировки хотят запугать нас и думают, что мы уступим их требованиям, — заявил Нобоа. — Но мы не будем вести переговоры с террористами и не успокоимся, пока не восстановим мир в стране».

Как объясняет эквадорская полиция, отсутствие Фито в камере было обнаружено в воскресенье. Его искали по всему строго охраняемому крылу тюрьмы, но не нашли. Пока не ясно, сбежал Фито или же прячется где-то на территории большого тюремного комплекса. Когда именно Фито исчез из камеры, полиция тоже не знает. По словам начальника полиции, Фито искали и ищут сотни полицейских.

Региональная тюрьма (La Regional) является составной частью тюремного комплекса, в который входят пять исправительных учреждений. В них сидят более 12 тысяч заключенных.

В прошлом августе Фито перевели в другую тюрьму комплекса, La Roca. Она считается более надежной, поскольку там меньше заключенных. Перевод Фито был целой войсковой операцией с участием нескольких тысяч солдат. Но вскоре адвокат Фито подал апелляцию на его перевод и выиграл ее, после чего мафиозо вернули в La Regional.

Фито однажды уже бежал из этого тюремного комплекса. В 2013 году он и еще 17 заключенных выбрались из La Roca и на лодках перебрались через реку, которая служит границей комплекса. Через четыре месяца Фито вместе с братом, тоже членом «Лос Чонерос», поймали в доме их матери в городе Манта. С тех пор Фито тюрьму не покидал. При этом лидером группировки он стал в заключении, в 2020 году, после убийства предыдущего главаря Хорхе Луиса Самбрано.

«Лос Чонерос» занимаются в основном наркоторговлей и рэкетом и сотрудничают с могущественным мексиканским картелем Синалоа.