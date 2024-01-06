Завершился визит президента ОАЭ в Баку фото
Завершился официальный визит в Азербайджанскую Республику президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна проводили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.