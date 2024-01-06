Омбудсмен о включении Азербайджана в «список особого наблюдения» Госдепа

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление по поводу специального отчета, опубликованного Комиссией США по международной религиозной свободе по Азербайджану в 2023 году, и включения Азербайджана в некий «список особого наблюдения» Государственного департамента США.

С.Алиева отметила, что исторически в Азербайджане люди, принадлежащие к разным религиям, жили в условиях мира и дружбы. По ее словам, «в последнее время мультикультурализм и толерантность стали реализовываться на уровне государственной политики», и в стране был осуществлен ряд мер, способствующих межрелигиозному диалогу. Согласно статье 25 Конституции Азербайджана, напомнила омбудсмен, запрещается ограничивать права и свободы человека и гражданина по признаку расы, религии, языка, пола, происхождения, вероисповедания, этнической, политической и социальной принадлежностям.

«Не случайно Азербайджан входит в список самых толерантных с религиозной точки зрения государств в мире, где сформировалась образцовая модель мультикультурализма и межрелигиозного диалога, отсутствуют такие случаи, как антисемитизм, религиозная дискриминация. В нашей стране наряду с мечетями в качестве мест поклонения верующих функционируют католическая и православная церкви, в том числе армянская церковь, еврейские синагоги.

Яркими показателями этого факта являются создание условий для свободного осуществления людьми своих религиозных убеждений, высокий уровень обеспечения права на свободу совести, а также практически полное отсутствие жалоб омбудсмену по данному вопросу.

В связи с этим в ежегодном отчете о состоянии религиозных свобод в странах мира, подготовленном Государственным департаментом США, мы считаем предвзятым упоминание Азербайджана в числе стран, где нарушается свобода вероисповедания.

Мы еще раз заявляем, что информация, содержащаяся в этом отчете о нашей стране, не имеет под собой никакой основы, считаем важным провести ответственный, реалистичный и основанный на фактах анализ, не допуская двойных стандартов при подготовке подобных документов.

Вопреки тому, что было отмечено в отчете, именно Азербайджан на протяжении многих лет страдал от политики оккупации, этнической чистки Армении, массового уничтожения религиозно-исторических памятников, принадлежащих нашему народу. В том числе мечетей, мест поклонения, фальсификации религиозных памятников, на землях, которые находились под оккупацией почти 30 лет, мы хотели бы еще раз напомнить вниманию составителей этого документа, что многочисленные кладбища, принадлежащие азербайджанцам, были разрушены и осквернены.

Перечисленные факты дают основание говорить о том, что за отчетом, подготовленным Госдепартаментом США, стоит предвзятая политика, направленная на создание негативного мнения о нашей стране в мировом сообществе.

Мы строим свою деятельность на основе принципа «Никто не должен отставать», отраженного в целях устойчивого развития (ЦУР) ООН, концепции объединения усилий всех во имя дальнейшего укрепления существующей в стране стабильности, мультикультурной и толерантной среды, дружеско-братских отношений между местными народами.

Являясь омбудсменом Азербайджана, хочу еще раз подчеркнуть, что публикация подобных безосновательных и предвзятых отчетов и заявлений Комиссии по международной религиозной свободе недопустима», - говорится в заявлении.