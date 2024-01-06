Azercell теперь в Лачине!

Ведущий мобильный оператор открыл свой третий официальный магазин в Карабах е - в городе Лачин.

Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell открыл магазин в Лачине, который стал третьей точкой обслуживания компании в Карабахе. Официальный магазин расположен в центре города Лачин на улице Хосров бека Султанова и оснащен современным оборудованием.

Здесь абоненты могут выполнить большинство операций, проводимых в других центрах обслуживания клиентов компании. Кроме того, магазин предлагает абонентам приобрести различные устройства для повседневного использования (MiFi, USB-модемы и др.), а также разнообразные аксессуары, мобильные телефоны в рассрочку и наличным способом.