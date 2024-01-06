Венгрия пересмотрит позицию о помощи Украине

Венгрия может снять вето, наложенное на план выделения Евросоюзом помощи Украине в размере €50 млрд в ближайшие четыре года, при условии ежегодного пересмотра финансирования. Об этом пишет европейская версия издания Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

В декабре 2023 года Венгрия стала единственной страной Евросоюза, выступившей против выделения Украине дополнительных денежных средств. «Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является основным противником предоставления ЕС пакета помощи в размере €50 млрд для поддержки бюджета Киева в течение следующих четырех лет. Давление лидеров ЕС на Орбана с целью заставить его изменить свое решение до саммита 1 февраля, возможно, начинает приносить плоды», - пишет Politico.

Как сообщили газете три европейских дипломата, Будапешт согласен снять свое вето при условии, что Европейский совет единогласно одобрит ежегодный пересмотр финансирования Киева. По их словам, с практической точки зрения это дало бы Орбану право каждый раз блокировать помощь Украине и добиваться уступок от Брюсселя.