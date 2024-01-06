Посол Азербайджана об аресте французского шпиона

Посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева сообщила об аресте в начале декабря 2023 года в Баку гражданина Франции Мартина Риана по подозрению в шпионаже.

«Подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности Мартин Риан (Martin Ryan), гражданин Франции, был задержан в Азербайджане 4 декабря 2023 года», - заявила Абдуллаева во вторник AFP.

Она отметила, что решением суда Риан (занимавший должность генерального директора ООО Merkorama) арестован на четыре месяца.

Ранее в СМИ была распространена информация о том, что в результате расследований и арестов, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана в начале декабря 2023 года, в Азербайджане была разоблачена обширная агентурная сеть французских спецслужб, вовлеченных в различные операции в Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане, ряде стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.

За короткий срок были выявлены десятки французских шпионов, часть из которых осуществляла деятельность в то время или ранее в Азербайджане, а часть продолжала работать под прикрытием в различных странах и авторитетных международных организациях.