В Баку пойдет снег
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В течение дня будут осадки, которые днем перейдут в мокрый снег, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Сильный северо-западный ветер днем ослабеет, температура воздуха ночью и днем составит 3-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В районах Азербайджана местами будут осадки в виде снега и мокрого снега, ожидается туман. Ночью и утром местами усилится западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 0-5°, днем 5-9° тепла, в горах ночью и днем будет 0-5° мороза.