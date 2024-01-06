В России Ходорковского заново объявили в розыск

Источник ТАСС заявил, что еще в сентябре прошлого года на бывшего совладельца ЮКОСа, отсидевшего большой срок в колонии и покинувшего Россию после президентского помилования, завели дело по ч. 1. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил).

МВД России «переобъявило» в розыск Михаила Ходорковского, против которого возбуждено уголовное дело о «военных фейках», сообщают российские СМИ.

Поводом для возбуждения дела стал комментарий Ходорковского о выплатах погибшим в ходе «специальной военной операции» солдатам, утверждает источник ТАСС.

По версии издания «Верстка», повод другой — пост в англоязычном аккаунте Ходорковского в соцсети X (сейчас он заблокирован) с фотографией документа, якобы отправленного замминистра финансов России Ириной Окладниковой вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Согласно опубликованному фото, к середине августа 2022 года на войне в Украине якобы погибли 48 759 российских военных.

До сих пор Ходорковский разыскивался из-за уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, которое возбудили в конце 2015 года. Сейчас в базе в особых приметах уточняется, что карточка розыска с уголовным делом от 2015 года изъята, пишут ТАСС и «Верстка».